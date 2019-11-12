Terör devleti İsrail iş başında! O suikastlerin emrini Netanyahu verdi! 12.11.2019 09:57

İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin önde gelen komutanlarından Beha Ebu'l Ata, Gazze’deki evine düzenlenen saldırı sonucu hayatını kaybetti. Dünya bu haberi konuşurken gelen son dakika bilgisine göre, İsrail, İslami Cihad Hareketi Siyasi Büro üyesi Ekrem el-Accuri'ye de suikast girişiminde bulundu. İsrail’den gelen açıklamaya göre bu suikastlerin emrini Başbakan Binyamin Netanyahu verdi.

Dünya bu sabah, İsrail'in düzenlediği biri başarılı biri başarısız suikast girişimleriyle sarsıldı. Uluslararası ajanslar haberleri son dakika koduyla duyurdu. İsrail ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail Gizli Servisi Şin Bet ile ortaklaşa düzenlediğimiz saldırıda Gazze'de İslami Cihad'ın komutanı Beha Ebu'l Ata'yı hedef aldık" ifadesi kullanıldı.

NETANYAHU SUİKAST EMRİNİ VERDİ

Saldırıya İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından onay verildiği belirtilen açıklamada, "İslami Cihad'ın Gazze'deki faaliyetlerinin çoğunu fiiliyata geçiren Ebu'l Ata'nın saatli bir bomba gibi olduğu, İsrail vatandaşlarını ve askerlerini hedef alan operasyonlara doğrudan katıldığı" kaydedildi.

Açıklamada, "Ebu'l Ata'nın ayrıca geçen yıl Gazze'den başlatılan sabotaj eylemlerinin çoğundan, 25 Ağustos 2019'da Sderot festival alanına roket atılması, aynı şekilde 1 Kasım 2019 tarihinde Sderot'a roket atılmasından" sorumlu olduğu dile getirildi.

KUDÜS SERİYYELERİ SUİKASTI DOĞRULAYIP VE İNTİKAM YEMİNİ ETTİLER

Kudüs Seriyyeleri ise yaptığı yazılı açıklamayla, Ebu'l Ata'nın saldırı sonucu öldüğü haberini doğruladı. Açıklamada, İsrail'e deprem etkisi yaratacak bir karşılık verileceği aktarıldı. Filistin Sağlık Bakanlığı ise Gazze'nin doğusunda Ebul'l Ata'ya yönelik saldırıda bir kadının daha öldüğünü, 2 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İKİNCİ SUİKAST GİRİŞİMİ

İsrail'in, İslami Cihad Hareketi Siyasi Büro üyesi Ekrem el-Accuri'nin Suriye'nin başkenti Şam'daki evine sabah saatlerinde düzenlediği operasyonda Accuri'nin oğlu hayatını kaybetti. İslami Cihad tarafınan yapılan yazılı açıklamada, "Ekrem Accuri'nin Şam'daki evi hedef alındı. Saldırıda Accuri'nin oğullarından biri yaşamını yitirdi" ifadesi kullanıldı ancak ayrıntılı bilgi verilmedi.

İSRAİL'DEN YENİ AÇIKLAMA

İsrail Ordusu tarafından yapılan yeni açıklamada, Gazze tarafından çok sayıda füze atışı yapıldığı ve Tel Aviv'de siren seslerinin çaldığı aktarıldı. Ordu açıklamasında, Gazze'de birkaç gün sürecek çatışmalar beklediğini de duyurdu.

"NETANYAHU KENDİSİNİ KURTARMAK İÇİN BU EMRİ VERDİ"

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin oluşturduğu Ortak Arap Listesi Blokunun Yahudi asıllı milletvekili Ofer Kassif, Netanyahu'nun kendisini kurtarmak için Beha Ebu'l Ata'nın öldürüldüğü saldırının emrini verdiğini belirtti. Kassif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Netanyahu kendisini kurtarmak için yapabileceği tek şey olan: öldür, yok et ve savaşı kışkırt yöntemine başvuruyor" ifadelerini kullandı.

GAZZE'YE YAKIN BÖLGELERDE ROKET SİRENLERİ ÇALDI

Ebu'l Ata suikastının ardından İsrail'in Gazze Şeridi'ne yakın yerleşim bölgelerinde roket sirenleri çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, başta Aşdod kenti olmak üzere Gazze'ye yakın birçok bölgede roket sirenlerinin çaldığı ifade edildi.

Gazze'den atıldığı belirtilen roketler nedeniyle can kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.