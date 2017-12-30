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Terör devleti İsrail askerleri gazeteci vurdu -2-

30 Aralık 2017, Cumartesi
Ramallah'ın Beytil bölgesinde Cuma namazı sonrasında göstericiler ile İsrail askerleri arasında kalan gazeteciler zor anlar yaşadı. İsrail askerleri tarafından protesto gösterilerini takip eden bir gazeteciyi vuruldu. İşte o anlar...
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