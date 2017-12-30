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Terör devleti İsrail askerleri gazeteci vurdu

30 Aralık 2017, Cumartesi
Ramallah'ın Beytil bölgesinde Cuma namazı sonrasında göstericiler ile İsrail askerleri arasında kalan gazeteciler zor anlar yaşadı. İsrail askerleri tarafından protesto gösterilerini takip eden bir gazeteciyi vuruldu.
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