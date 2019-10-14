Terör destekçisi HDP'li Osman Baydemir'den Türkiye ve Başkan Erdoğan'a alçak hakaretler 14.10.2019 18:25

Eski HDP milletvekili Osman Baydemir, İngiltere'deki BBC televizyonun önünde Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan aleyhine akıl almaz iftiralarda bulundu. Hızını alamayan Baydemir sözlerini, Barış Pınarı Harekatı'nı sözde Ermeni katliamı iddialarıyla bir tutacak kadar ileri götürdü.