Terim'den antrenmanda çok konuşulacak şutlar 07 Ocak 2019, Pazartesi

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Antalya kampındaki çalışma sırasında topla minyatür kalenin direklerini defalarca vurmayı başardı.Terim'in gönderdiği 5 şutun 4'ü direklere çarparken biri de gol oldu.