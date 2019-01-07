Terim'den antrenmanda çok konuşulacak şutlar

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Antalya kampındaki çalışma sırasında topla minyatür kalenin direklerini defalarca vurmayı başardı.Terim'in gönderdiği 5 şutun 4'ü direklere çarparken biri de gol oldu.
Terim'den antrenmanda çok konuşulacak şutlar07 Ocak 2019, Pazartesi
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