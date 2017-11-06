Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, TEOG'un ardından liselere geçişteki yeni sistem hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Yılmaz, TEOG'un yerine "Eğitim Bölgesi ve Sınavsız Mahalli Yerleştirme Sistemi'nin getirildiğini söyledi. Yeni sistemde öğrenciler adresine en yakın okula yerleştirilecek. Yılmaz, farklı illerdeki belirli okullara girmek isteyen 8. sınıf öğrencilerinin girebileceği bir sınavın olacağını söyledi. Yılmaz sınav tarihiyle ilgili de, Haziran ayının ilk haftasında yapılacağını belirterek, "Sınav süresi 90 dakika olacak, 60 soru yer alacak." dedi..
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