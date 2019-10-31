ABD Temsilciler Meclisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil sürecini resmen başlatan tasarıyı onayladı. Trump, karara ilişkin ''ABD tarihindeki en büyük cadı avı'' yorumu yaptı.
Temsilciler Meclisi onayladı! Trump'ın azil süreci resmen başladı...31.10.2019 19:40
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