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Temsilciler Meclisi onayladı! Trump'ın azil süreci resmen başladı...

31.10.2019 19:40

ABD Temsilciler Meclisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil sürecini resmen başlatan tasarıyı onayladı. Trump, karara ilişkin ''ABD tarihindeki en büyük cadı avı'' yorumu yaptı.


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