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Temmuz ayı maaşlara zam ayı olacak! Bağ-kur ve SSK'lılara enflasyon zammı geliyor (Video)

27.06.2019 15:32

SGK Bağkur Temmuz emekli maaşı zam oranı kaç para? Zamlı emekli maaşı son dakika ne zaman hangi tarihte yatacak? Milyonlarca SGK SSK ve Bağkur emeklisinin gözü kulağı Temmuz ayına çevrilmiş durumda. A Haber canlı yayınına katılan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem enflasyon farkı belli olduktan sonra açıklanan oranlara göre maaşların nasıl güncelleneceğine dair beklentileri ve bilgileri paylaştı. İşte temmuz zammı sonrası oluşacak yeni maaşlar ve detayları...


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