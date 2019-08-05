Temizlik işçisinden alkış alan hareket! Çöpte bulduğu Türk bayrağını öpüp cebine koydu

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde temizlik işçisi çöpte bulduğu Türk bayrağını öpüp cebine koyduğu cep telefonu kamerasında görüntülendi. Temizlik işçisinin bayrağa gösterdiği saygı alkış aldı.
Temizlik işçisinden alkış alan hareket! Çöpte bulduğu Türk bayrağını öpüp cebine koydu05.08.2019 22:25
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