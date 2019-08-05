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Temizlik işçisinden alkış alan hareket! Çöpte bulduğu Türk bayrağını öpüp cebine koydu

05.08.2019 22:25

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde temizlik işçisi çöpte bulduğu Türk bayrağını öpüp cebine koyduğu cep telefonu kamerasında görüntülendi. Temizlik işçisinin bayrağa gösterdiği saygı alkış aldı.


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