Temel Karamollaoğlu'ndan skandal başörtüsü açıklaması: Sadece bir simge

Temel Karamollaoğlu'ndan skandal başörtüsü açıklaması: Sadece bir simge07.03.2019 20:07
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu "bu kadar da olmaz" denilen açıklamalara imza attı. Karamollaoğlu, başörtüsü hakkında "İslamın kendisi değil, sadece bir simge" diyerek adeta başörtüsü olmasa da olur mesajı verdi! Karamollaoğlu'nun bu açıklamalarına vatandaşlardan büyük tepki geldi.
FETÖ İLE AYNI DİLİ KULLANIYOR!
Karamollaoğlu'nun bu sözleri FETÖ elebaşı Gülen'in yaptığı skanndal açıklamaları hatırlattı. FETÖ elebaşı Gülen de başörtüsü için "teferruat" demiş, gelen tepkiler üzerine "füruat" olarak düzeltmişti.
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