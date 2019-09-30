Bu yıl Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenen İstanbul Sivas Tanıtım Günlerine siyasi bir protesto damgasını vurdu. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İstanbul Sivas Tanıtım Günlerinde protesto edilince etkinliği terk etmek zorunda kaldı.
Temel Karamollaoğlu'na hemşehrilerinden protesto! (Video)30.09.2019 01:12
- Temel Karamollaoğlu'na hemşehrilerinden protesto! (Video)
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