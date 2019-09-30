Haberler Web TV Temel Karamollaoğlu'na hemşehrilerinden protesto! (Video)

Temel Karamollaoğlu'na hemşehrilerinden protesto! (Video)

30.09.2019 01:12

Bu yıl Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenen İstanbul Sivas Tanıtım Günlerine siyasi bir protesto damgasını vurdu. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İstanbul Sivas Tanıtım Günlerinde protesto edilince etkinliği terk etmek zorunda kaldı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları