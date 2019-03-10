Temel Karamollaoğlu: Vay halimize

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Trabzon’da partililere seslenmek için çıktığı kürsüde yankı yapan ses düzenine tepki gösterdi. Ses teknisyenlerin ısrarla mikrofona yanaşma teklifine kızan Karamollaoğlu, “Arkadaşlar ses düzenini bile ayarlayamıyorlarsa vay geldi halimize. ” dedi.
Temel Karamollaoğlu: Vay halimize10.03.2019 23:08
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