Zillet İttifakı üyeleri tarafından daha önce her fırsatta reddedilen terör örgütü destekli ittifak birlikteliği artık resmen kabul edilmeye başlandı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu her ne kadar "ittifak yok, temas var" dese de CHP'nin Adana Seyhan Belediye Başkan Adayı mitingi esnasında "Bu ittifakta sadece CHP ve İyi Parti yok. Bu ittifakta HDP ve Saadet Parti de var." sözleriyle gerçeği itiraf etti.
Temel Karamollaoğlu ittifak yok demişti! CHP'li aday itiraf etti07.03.2019 09:16
- Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! 7 Mart İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?
- İstanbul'da dehşet! Cezaevinden çıktı katliam yaptı: 2'si öz oğlu 5 kişiyi öldürdü
- 299 HDP'li Millet İttifakı'ndan aday gösterildi
- Temel Karamollaoğlu ittifak yok demişti! CHP'li aday itiraf etti
- Çamlıca Camii'nde ilk ezan okundu
- Başkan Erdoğan: Ey CHP, istesen de istemesen de biz uzaya çıkacağız!
- Başkan Erdoğan'dan Meral Akşener'e sert tepki: Hani sen milliyetçiydin?
- İşte CHP, İP ve Saadet'in ortağı HDP!
- Başkan Erdoğan'dan YPG'ye kol kanat geren Kılıçdaroğlu'na sert tepki
- CHP'li başkan adayı Zeydan Karalar partizanlığın sınırlarını zorladı: AK Partilileri işe almam
- Filistin'den Türkiye ve Erdoğan'a özel teşekkür
- Özcan Yeniçeri'den flaş HDP çıkışı: Kapatılmalı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.