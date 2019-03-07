Temel Karamollaoğlu ittifak yok demişti! CHP'li aday itiraf etti 07.03.2019 09:16

Zillet İttifakı üyeleri tarafından daha önce her fırsatta reddedilen terör örgütü destekli ittifak birlikteliği artık resmen kabul edilmeye başlandı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu her ne kadar "ittifak yok, temas var" dese de CHP'nin Adana Seyhan Belediye Başkan Adayı mitingi esnasında "Bu ittifakta sadece CHP ve İyi Parti yok. Bu ittifakta HDP ve Saadet Parti de var." sözleriyle gerçeği itiraf etti.