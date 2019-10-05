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Temel Kankıran’ın iddialarına Ceren Kaplakarslan'dan fotoğraflı yanıt! "Beni daha fazla kışkırtmayın" (Video)

05.10.2019 12:48

Ceren Kaplakarslan, hamileyken kendisine şiddet uygulayan Temel Kankıran’ın iddialarına fotoğraflı yanıt verdi. Oyuncu, eski aşkının şiddeti yüzünden yüzünün geldiği halleri yayınladı.


Kendisinden 7 aylık hamile olan Ceren Kaplakarslan'ı dövdüğü iddiasıyla mahkemelik olan Temel Kankıran, geçtiğimiz günlerde tahliye oldu. 30 yaşındaki oyuncuda sadece 'yumuşak bir deri ekimozu' olduğunu iddia eden Kankıran'a Ceren Kaplakarslan'dan yanıt gecikmedi.


1 Eylül

Güzel oyuncu, "Bu yüzsüzlüğe artık dayanamıyorum. Beni daha fazla kışkırtmayın" diyerek yüzünün fotoğraflarını paylaştı.


2 Eylül



12 Eylül

Kankıran tarafından silah kabzasıyla dövüldüğünü iddia eden ünlü oyuncu, 1 ile 19 Eylül arasındaki halini paylaştı.


19 Eylül



Kankıran'ın şiddeti sonucu, güzel oyuncu hastanelik oldu.
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