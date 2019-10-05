Ceren Kaplakarslan, hamileyken kendisine şiddet uygulayan Temel Kankıran’ın iddialarına fotoğraflı yanıt verdi. Oyuncu, eski aşkının şiddeti yüzünden yüzünün geldiği halleri yayınladı.
Kendisinden 7 aylık hamile olan Ceren Kaplakarslan'ı dövdüğü iddiasıyla mahkemelik olan Temel Kankıran, geçtiğimiz günlerde tahliye oldu. 30 yaşındaki oyuncuda sadece 'yumuşak bir deri ekimozu' olduğunu iddia eden Kankıran'a Ceren Kaplakarslan'dan yanıt gecikmedi.
1 Eylül
Güzel oyuncu, "Bu yüzsüzlüğe artık dayanamıyorum. Beni daha fazla kışkırtmayın" diyerek yüzünün fotoğraflarını paylaştı.
2 Eylül
12 Eylül
Kankıran tarafından silah kabzasıyla dövüldüğünü iddia eden ünlü oyuncu, 1 ile 19 Eylül arasındaki halini paylaştı.
19 Eylül
Kankıran'ın şiddeti sonucu, güzel oyuncu hastanelik oldu.
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