Son dakika... TEM Otoyolu Ümraniye mevkiinde tartıştığı kamyonet sürücüsüne baltayla saldırmaya çalışan sürücü M.O., "Silahla tehdit" suçundan tutuklandı. M.O.'nun hakimlikteki savunmasında ''Karşı tarafın aracı kamyondur. Kendisi beni sıkıştırdı. Bana sopa fırlattı. Bunun üzerine ben de sol şeritte olduğu için sağ tarafına geçtim. Attığı sopa aracımın sağ arka tarafına vurdu. Aracımda hasar oluştu. Ben de kendisine aracımın içinde bulunan baltayı gösterdim. Amacım beni savunmasız görmesin diyedir'' dedi.
Tem'deki baltalı sürücü tutuklandı (Video)10.05.2019 12:36
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