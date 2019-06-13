TEM'de zincirleme kaza... trafik kilitlendi

TEM Otoyolu Kurtköy mevkiinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada bir kişi yaralanırken trafik kilitlendi.
TEM Otoyolu Kurtköy mevkiinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada bir kişi yaralanırken trafik kilitlendi.
TEM Otoyolu Kurtköy mevkiinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada bir kişi yaralanırken trafik kilitlendi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.