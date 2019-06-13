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TEM'de zincirleme kaza... trafik kilitlendi

13.06.2019 18:36

TEM Otoyolu Kurtköy mevkiinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada bir kişi yaralanırken trafik kilitlendi.


TEM Otoyolu Kurtköy mevkiinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada bir kişi yaralanırken trafik kilitlendi.
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