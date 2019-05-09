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TEM'de TIR devrildi! Trafik durma noktasına geldi

09.05.2019 16:13

Son dakika haberine göre TEM Otoyolu Kınalı mevkii İstanbul istikametinde un yüklü tır devrildi. Araç sürücüsü hafif yaralanırken, trafik durma noktasına geldi.


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