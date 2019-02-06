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TEM'de TIR devrildi!

06 Şubat 2019, Çarşamba

İstanbul, Tem Otoyolu Büyükçekmece Karasu Viyadüğü girişinde bir tır, bariyerlere çarptı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde yoğun trafik oluştu.


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