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TEM'de servis minibüsü devrildi! Yaralılar var

18.09.2019 07:22

TEM Otoyolu'nda içerisinde işçiler bulunan bir servis minibüsü devrildi. Gaziosmanpaşa Sapağı civarında saat 06.00 sıralarında yaşanan kazada araçta bulunan 5 işçi yaralandı.


TEM Otoyolu'nda işçileri taşıyan servis minibüsü devrildi. Kazada 5 işçi yaralandı. Kaza, Gaziosmanpaşa Sapağı mevkii Ankara istikametinde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Bir servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 5 işçi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

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