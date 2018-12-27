TEM'de korkunç kaza! Trafik kilit

TEM Otoyolu otogar bağlantı yolunda tır devrildi. Tır sürücüsü araç içinde sıkışırken trafik kilitlendi.
TEM'de korkunç kaza! Trafik kilit27 Aralık 2018, Perşembe
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