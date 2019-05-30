TEM'de korkunç kaza! Bariyerlere ok gibi saplandı

TEM Otoyolu Ümraniye mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü yol kenarındaki bariyerlere ok gibi saplandı. Otomobil içinde bulunan 2 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken araç kullanılamaz hale döndü.
TEM'de korkunç kaza! Bariyerlere ok gibi saplandı30.05.2019 17:45
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