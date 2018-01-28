Yol Durumu

TEM'de kaza trafiği kilitledi

27 Ocak 2018, Cumartesi
TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkiinde meydana gelen kaza nedeniyle Edirne istikametine trafik yoğunluğu yaşanıyor. Sabah erken saatlerde TEM otoyolu Akşemsettin Viyadüğü Edirne istikametinde bir kamyonet ile bir otomobilin karıştığı kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle TEM otoyolu Edirne istikametine trafik yoğunluğu yaşanıyor.
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