TEM'de hafriyat kamyonu dehşeti! Polis aracına çarptı

TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonu, bir aracı durduran polis ekibine çarptı. Kazada 1 polis ağır yaralandı.Olay saat 12.00 sıralarında meydana geldi. TEM Otoyolu Hasdal mevkii Edirne istikametinde hafriyat kamyonu, bir aracın durduran polis aracına çarptı. Feci kazada denetim yaptığı belirtilen trafik polislerinden biri ağır yaralandı.
TEM'de hafriyat kamyonu dehşeti! Polis aracına çarptı24 Aralık 2018, Pazartesi
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