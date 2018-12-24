TEM'de hafriyat kamyonu dehşeti! Polis aracına çarptı 24 Aralık 2018, Pazartesi

TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonu, bir aracı durduran polis ekibine çarptı. Kazada 1 polis ağır yaralandı.Olay saat 12.00 sıralarında meydana geldi. TEM Otoyolu Hasdal mevkii Edirne istikametinde hafriyat kamyonu, bir aracın durduran polis aracına çarptı. Feci kazada denetim yaptığı belirtilen trafik polislerinden biri ağır yaralandı.