Yol Durumu

TEM'de feci kaza! TIR minibüse çarptı

28 Ağustos 2018, Salı

TEM Otoyolu'nda Ataşehir mevkinde yaşanan kazada seyir halindeki bir otobüse TIR arkadan çarptı. Kaza sonucu adeta can pazarı yaşanırken yaralanan 13 kişi çevre hastanelere kaldırıldı..

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları