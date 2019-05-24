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TEM'de feci kaza! TIR, kamyona çarptı; Ankara yönü ulaşıma kapandı.

24.05.2019 20:10

Kocaeli İzmit'te, TEM yolunda, TIR'ın arkadan çarptığı kamyonun sürücüsü yaralandı. Kaza nedeniyle Ankara yönü, ulaşıma kapanırken, 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu..


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