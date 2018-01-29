Yol Durumu

TEM'de akılalmaz kaza

29 Ocak 2018, Pazartesi
TEM Otoyolu Etiler mevkisinde Edirne istikametine doğru seyir halinde olan minibüsün sıkıştırıp çarptığı araç kontrolden çıkarak önce bariyerlere çarptı ardından kendi etrafında dönerek bir kamyonetle çarpıştı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, kazaya neden olan minibüs ise hiçbir şey yokmuş gibi yoluna devam etti.
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ALİ ALİ

İNŞALLAH KAÇININ DA BAŞINA GELİR..

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cevapla 29.01.2018 14:43
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