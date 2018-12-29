TEM Otoyolu Alibeyköy mevkiinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.Kazaya karışan hafriyat kamyonu çarpmanın etkisiyle yan yattı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç sürücüleri kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza29 Aralık 2018, Cumartesi
- AK Parti İstanbul ilçe başkan adayları bugün açıklanacak!
- Polisten kaçarken viyadükten aşağıya düştüler
- HÜRKUŞ-C'den ilk görüntü
- Elazığ’da 2 farklı zincirleme kazada 23 araç birbirine girdi
- TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza
- Eğlence mekanında cinayet! Polis alarma geçti
- Saç kurutma makinesi ile soygun kamerada
- Fatih'te UBER sürücüsü tartıştığı kadın müşterisini ezdi
- İstanbul'da son dakika anket sürprizi! AK Parti'nin il ve ilçe adayları kim olacak?
- Gümüşhane’de yayla evleri didik didik aranıyor
- Düğün sırasında yaşanan kazayı drone böyle görüntüledi
- Atatürk Havalimanı’nda yılbaşı öncesi yoğunluk
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.