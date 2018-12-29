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TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza

29 Aralık 2018, Cumartesi

TEM Otoyolu Alibeyköy mevkiinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.Kazaya karışan hafriyat kamyonu çarpmanın etkisiyle yan yattı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç sürücüleri kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.


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