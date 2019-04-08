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TEM Otoyolu'nda trafiği kilitleyen kaza

08.04.2019 09:33

Kocaeli TEM Otoyolu Körfez civarında 2 TIR çarpışarak yola devrildi. Meydana gelen kaza sonucunda TEM Otoyolu İstanbul istikametinde trafik kilitlenirken, uzun araç kuyrukları oluştu.


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