TEM otoyolunda hurda yüklü kamyonetin üzerinde bulunan 5 kişinin tehlikeye aldırış etmeden yaptığı yolculuk kameraya yansıdı. TEM otoyolu Ataşehir mevkii Ankara istikametine ilerleyen hurda yüklü kamyonetin üzerinde bulunan 5 kişi tehlikeye aldırış etmeden yolculuk yaptı.
TEM otoyolunda tehlikeli yolculuk08 Ağustos 2018, Çarşamba
- TEM otoyolunda tehlikeli yolculuk
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