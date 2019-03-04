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TEM Otoyolu'nda özür dileyip 'makas' atan maganda yakalandı! İşte cezası

04.03.2019 10:18

Kağıthane Hamidiye mevkisinde sıkıştırdığı motosikletliden özür dileyen maganda yakalandı. Bin 2 lira para cezası kesilen maganda, “Sınava yetişmek için makas attım” dedi.


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