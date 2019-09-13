TEM otoyolunda oksijen yüklü tankerin devrilme anı kamerada 13.09.2019 12:30

TEM Otoyolu Altınşehir Viyadüğünde oksijen yüklü Gaz Tankeri devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi yaralandı. Oksijen gazı yüklü tankerin kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı. Kaza anına ilişkin görüntüler MOBESE kamerasına yansıdı.

TEM Altınşehir viyadüğünde oksijen yüklü gaz tankerinin devrilmesi sonucu TEM'de trafik kilitlendi. Gelen bilgilere göre kazada yaralanan tanker şoförünün araçtan çıkarıldığı ve hastaneye sevk edildiği belirtiliyor. Kaza sonrası yol tüm şeritlerde trafiğe kapatılırken İBB'den sürücülere son dakika uyarısı geldi. İBB açıklamasında alternatif güzergahın kullanılması uyarısı yapıldı.



İBB Ulaşım Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "TEM Altınşehir'de Edirne istikametinde meydana gelen kazayı kaldırma çalışması sürüyor. Edirne istikametine giden sürücülerin bölgede yaşanan yoğun trafikten dolayı, alternatif güzergah olarak 'D100 (E5)' tercih etmeleri önerilir." denildi.

Kaza yapan tankerin kaldırılması için yapılan çalışmalarda saat 09:00 civarı tankerin kaldırıldığı bilgisi geldi. Daha sonra ise yolun tamamen temizlenmesinin ardından TEM otoyolu tekrar trafiğe açıldı.