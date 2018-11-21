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TEM Otoyolu’nda “makas terörü”

21 Kasım 2018, Çarşamba

TEM Otoyolu Hasdal mevkiinde emniyet şeridinde duraklama yapan otomobile, “makas” atarak seyreden başka bir otomobil çarptı. Kaza sonucu emniyet şeridindeki otomobilin sürücüsü Muhammet Tanju Geyik feci şekilde hayatını kaybetti. Otoyolda makas terörü ve kaza anı, kameralara yansıdı.


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