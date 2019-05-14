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TEM Otoyolu'nda feci kaza!

14.05.2019 09:11

TEM Otoyolu Sadabat 2 viyadüğü girişinde, arıza nedeniyle güvenlik şeridinde duran kamyonete motosiklet arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken TEM Otoyolu FSM Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.


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