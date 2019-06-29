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TEM Otoyolu üzerinde terk edilen minibüsten kaçak göçmenler çıktı

29.06.2019 23:58

Bağcılar TEM Otoyolu Edirne istikameti üzerinde yolun ortasında terk edilen minibüs polis ekiplerini alarma geçirdi. Yolu kesen polisler ilk incelemesinde aracın içinde yabancı uyruklu kaçak göçmenlere ait eşyalar olduğunu tespit etti.


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