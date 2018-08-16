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TEM Otoyolu Kurtköy kavşağında zincirleme trafik kazası meydana geldi

16 Ağustos 2018, Perşembe

TEM Otoyolu Edirne istikameti Kurtköy kavşağında 5 araç birbirine girdi. Kazada 2 kişi yaralandı. Bölgeye sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye gönderilirken bölgede yoğun trafik oluştu. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu kazaya karışan araçlar kaldırıldı ve trafik açıldı.

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