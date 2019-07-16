TEM eski Daire Başkanı Turgut Aslan: Darbeye delil mi aranıyor! Ben buradayım 16.07.2019 01:23

TEM Daire Başkanı Gazi Turgut Aslan, Ankara Emniyet Müdürlüğü Yeni Binası Açılış Töreni'ne katılarak vatandaşlara hitap etti. 15 Temmuz gecesi FETÖ’cü hainler tarafından elleri arkadan bağlanarak kafasına sıkılan ve öldü diyerek bırakılan Turgut Aslan’ın konuşmasında, “Darbe için delil mi aranıyor, işte ben buradayım!" sözleri damgasını vurdu. İşte o anlar…

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Emniyet Müdürlüğü Yeni Binası Açılış Töreni'ne katıldı. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında cuntacılar tarafından başından vurularak yaralanan Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Turgut Aslan da açılışa geldi.