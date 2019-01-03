Telsiz konuşmaları ortaya çıkardı! İşte Ankara'daki tren kazasının nedeni

Ankara'da 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 92 kişinin yaralandığı yüksek hızlı tren kazasıyla ilgili soruşturma devam ederken, kaza öncesi makinistler ile hareket memuru ve kaza sonrası TCDD personeli arasındaki telsiz konuşmaları ortaya çıktı. Kazanın hemen ardından, "201 (hızlı tren) Hat-1'den gelmesi gerekirken Hat-2'den geliyor" diyen TCDD çalışanına diğer çalışan, "Yapma ya" diyerek cevap verirken, bu konuşma kazanın nedenini ortaya koydu.
Telsiz konuşmaları ortaya çıkardı! İşte Ankara'daki tren kazasının nedeni03 Ocak 2019, Perşembe
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