Telefonda bu tuzağa dikkat! "Onaylıyorum" oyunu

Tanımadığınız numaralardan arayıp, size cevabının "Evet, onaylıyorum, kabul ediyorum" olan sorular soruluyorsa dikkatli olun. Çünkü dolandırıcılar bu sesleri kaydedip, başınıza bela olabilir.
Telefonda bu tuzağa dikkat! "Onaylıyorum" oyunu30 Mart 2018, Cuma
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