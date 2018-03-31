Telefonda bu tuzağa dikkat! "Onaylıyorum" oyunu 30 Mart 2018, Cuma

Tanımadığınız numaralardan arayıp, size cevabının "Evet, onaylıyorum, kabul ediyorum" olan sorular soruluyorsa dikkatli olun. Çünkü dolandırıcılar bu sesleri kaydedip, başınıza bela olabilir.