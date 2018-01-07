Telefon jokeri için aradığı ismi gören şaşıp kaldı

'Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının telefon jokeri için aradığı isim kendisine ikizi kadar benziyordu. Durum böyle olunca ekran başındakiler kısa süreli şaşkınlık yaşadı.
Telefon jokeri için aradığı ismi gören şaşıp kaldı06 Ocak 2018, Cumartesi
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