Telefon jokeri için aradığı ismi gören şaşıp kaldı 06 Ocak 2018, Cumartesi

'Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının telefon jokeri için aradığı isim kendisine ikizi kadar benziyordu. Durum böyle olunca ekran başındakiler kısa süreli şaşkınlık yaşadı.