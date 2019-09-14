Telefon dolandırıcılarının son kurbanı Matematik Profesörü oldu! "Ülke meselesi dediler inandım" (Video) 14.09.2019 14:40

Telefon dolandırıcılarının son kurbanı Ankara'da, üniversitede öğretim görevlisi, Matematikçiler Derneği Başkanı Prof. Dr. Ömer Akın oldu. Telefonda kendilerini 'polis' ve 'savcı' olarak tanıtan kişilerin 'ülke meselesi' sözlerine inandığını söyleyen Akın, Bunun bir ülke meselesi olduğunun ve operasyonun deşifre olmaması gerektiğinin söylenmesi nedeniyle dolandırıcılara inandım. Suç nedeniyle ortaya çıkan zararım karşılanmadı. Şikâyetçiyim, sanığın cezalandırılmasını istiyorum" dedi. Mahkeme, Akın'ın 99 bin lirasını alan Suriyeli Ali Hammud El Casım'a, 7 yıl 3 ay 15 hapis cezası verdi.

Prof. Dr. Ömer Akın, geçen yıl Temmuz ayında ev telefonunu arayıp, kendisini polis olarak tanıtarak, "Kimlik bilgilerinizle Kuzey Irak, ABD, Suriye'de çeşitli bankalardan işlem yapılmış. Kimlik bilgilerini çalarak işlem yapan bu kişilere yönelik operasyon yapacağız. Bu operasyonun deşifre olmaması için söylediğimiz her şeyi yapın" diyen kişiye inandı.

Akın, otomobilini satarak, aldığı 99 bin lirayı Pursaklar Saray İmam Hatip Lisesi önünde kimliği belirsiz bir kişiye teslim etti. Akın, yine telefondaki kişilerin yönlendirmesiyle banka şubesinden 20 bin lira çekti. Akın, bu parayı da dolandırıcılara teslim etmek üzereyken, otomobilin satıldığını öğrenip, durumu fark eden oğlu, babasının parayı teslim etmesine engel oldu. Oğlunun haber vermesi üzerine polis, bölgede güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek 99 bin lirayı Akın'dan teslim alan Suriyeli Ali Hammud El Casım'ı tespit edip, yakaladı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Casım hakkında, 'dolandırıcılık' suçundan dava açıldı.

'ADANA'YA GİDİP TESLİM ETTİM'

Ankara 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Casım ile Prof. Dr. Ömer Akın katıldı. Sanık Casım savunmasında, "Adana'dan tanığım Suriyeli bir kişi, beni arayıp, verdiği adresten çantayı teslim almamı istedi. Ben de çantayı alıp, aynı gün Adana'ya gidip, teslim ettim. Bana bin 100 lira para verdiler. Bunun dışında kimseyi dolandırmadım" dedi.

'ÜLKE MESELESİ DEDİKLERİ İÇİN İNANDIM'

Prof. Dr. Akın ise, "Bunun bir ülke meselesi olduğunun ve operasyonun deşifre olmaması gerektiğinin söylenmesi nedeniyle dolandırıcılara inandım. Suç nedeniyle ortaya çıkan zararım karşılanmadı. Şikâyetçiyim, sanığın cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.

'PİŞMANIM' DEDİ, MAHKEME 7 YIL VERDİ

Cezalandırılmasını isteyen savcının mütalaasına karşı tekrar savunma yapan sanık, "5 yıl önce Türkiye'ye geldim. Hiçbir suça karışmadım. Yaptığımın suç olduğunu bilmiyordum. Sadece bana 'çanta teslim alacaksın' dediler. Olanlardan dolayı pişmanım. Beratımı istiyorum" şeklinde konuştu. Sanık avukatı da, müvekkilinin zor durumundan yararlanıldığını, asıl dolandırıcıların yakalanmadığını belirterek, "Beratını talep ediyorum. Mahkeme aksi kanaatteyse verilecek ceza, dolandırıcılık suçundan olmamalı" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti sanık Casım'a 'dolandırıcılık' suçundan 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına karar verdi.