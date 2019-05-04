Tel Rıfat'a operasyon başladı! 04.05.2019 20:32

Özgür Suriye Ordusu, Suriye'nin kuzeyindeki Maaranaz köyünü terör örgütü YPG/PKK'dan kurtardı. Bu haberin ardından ÖSO, Türkiye sınırı yakınlarında bulunan Malikiye ilçesini terör örgütü YPG/PKK’dan kurtardı. Saldırının hemen ardından başlayan bir operasyon var. Mehmetçik, bir yüzbaşımızın şehit edildiği, bir binbaşımızın da yaralandığı hain saldırı sonrası Azez ve civarındaki terör mevzilerini misliyle vuruyor. Kritik noktadaki son gelişmeleri Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar yorumladı. Ağar, “TSK’nın bazı unsurlarının hareketlendiğine dair sahadan gelen bilgiler var. Özellikle Tel Rıfat’ın Azez’e yakın olan yerde şiddetli bir çatışma iklimi var. YPG-PKK’nın silah mevzileri, silah yığınakları, depolarında şiddetli patlamalar var. Belli başlı bazı alanları boşalttıklarına ve direnemediklerine dair bilgiler var.” dedi. Ayrıca önemli bir mesaj veren Ağar, “Dışarıda yoğun ve sert bir mücadelemiz olacak. Demir yumruk olmalıyız” şeklinde konuştu.