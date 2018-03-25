Tel Rıfat halkı böyle haykırdı: "Türk Ordusu bizi de kurtarsın" 24 Mart 2018, Cumartesi

Tel Rıfat halkının kent meydanında, terör örgütü PYD/PKK'ya karşı gösterisi, insansız hava aracı tarafından görüntülendi.