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Tel Rıfat halkı böyle haykırdı: "Türk Ordusu bizi de kurtarsın"

24 Mart 2018, Cumartesi

Tel Rıfat halkının kent meydanında, terör örgütü PYD/PKK'ya karşı gösterisi, insansız hava aracı tarafından görüntülendi.

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