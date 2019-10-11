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Tel Halef köyü YPG/PKK'lı teröristlerden böyle temizlendi |Video

11.10.2019 18:02

Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan Rasulayn ilçesinin batısındaki Tel Halef köyü, YPG/PKK'lı teröristlerden arındırıldı. İşte Tel Halef köyünden ilk görüntüler...


Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan Rasulayn ilçesinin batısındaki Tel Halef köyü, YPG/PKK'lı teröristlerden arındırıldı.Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK), Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından desteklenen Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

TEL HALEF KÖYÜ TERÖRİSTLERDEN KURTARILDI
Suriye-Türkiye sınırındaki Rasulayn ilçesinin batı kırsalındaki Tel Halef köyü, harekat kapsamında teröristlerden kurtarıldı. Böylece harekatın üçüncü gününde YPG/PKK işgalinden kurtarılan köy sayısı 12 oldu.

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