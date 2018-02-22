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Tel cambazları, Türkiye'nin elektriğini böyle iletiyorlar

22 Şubat 2018, Perşembe
ATV haber ekibi Kayseri'de Türkiye'nin elektrik iletimine yardımcı olan tel cambazlarının nasıl zorlu şartlar altında çalıştığını yerinde inceledi.
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