Haberler Web TV Tel Abyad'da YPG/PKK'lıların kazdığı tüneller ortaya çıkarıldı

Tel Abyad'da YPG/PKK'lıların kazdığı tüneller ortaya çıkarıldı

21.10.2019 21:10

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Rasulayn'dan sonra Tel Abyad'da da YPG/PKK'lıların kazdığı iki tünel bulundu. Tünellerden birinin Türkiye sınırına uzandığı görüldü.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları