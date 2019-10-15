Tel Abyad'da YPG-PKK'ya ait mühimmatlar ele geçirildi |Video

Barış Pınarı Harekatı'nın bir haftası geride kalırken operasyonlar, Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinin kırsal kesimlerinde sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurları, terörden temizlenen Tel Abyad bölgesinde çok sayıda mühimmat ele geçirdi.
Tel Abyad'da YPG-PKK'ya ait mühimmatlar ele geçirildi |Video15.10.2019 14:36
- Tel Abyad'da YPG-PKK'ya ait mühimmatlar ele geçirildi
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