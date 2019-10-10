Tel Abyad'da terör mevzilerinin vurulma anları kamerada 10.10.2019 16:04

Suriye'nin Tel Abyad kentinden Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine atılan havan mermilerinin ardından Türk birlikleri tarafından YPG/PKK hedefleri yoğun ateş altına alındı. Dumanlar içerisinde kalan bölgedeki teröristler kaçmaya başladı.

Fırat'ın doğusuna yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı devam ediyor. Terör örgütü üyelerinin sınır hattındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçe merkezine art arda attığı roketlerden sonra belirlenen YPG/PKK hedefleri, obüs ve topçu bataryaları tarafından yoğun ateş altına alındı. Peş peşe yapılan atışlarla vurulan hedeflerden dumanlar yükseldi. Bölgenin farklı yerlerinden aynı anda yükselen dumanlar gökyüzüne ulaşırken, teröristler ise kaçmaya başladı. Türk birliklerinin terör örgütünün mevzilerine yönelik atışları aralıklarla sürüyor.