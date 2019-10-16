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Tel Abyad YPG/ PKK’ya ait bir İHA düşürüldü

16.10.2019 18:26

Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'ın batısında YPG/ PKK'ya ait olduğu tespit edilen bir İnsansız Hava Aracı(İHA) düşürdüğünü duyurdu


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