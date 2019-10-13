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Tel Abyad teröristlerden kurtarıldı

13.10.2019 16:24

Barış Pınarı Harekatı'nda Mehmetçik'in ilerleyişi sürüyor. Tel Abyad ilçe merkezinin tamamı YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı. YPG/PKK, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad ilçesini haziran 2015'te ABD desteğiyle işgal etmişti.


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