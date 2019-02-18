Haberler Web TV Tekvandocu Selen Gündüz'ün herkesi gururlandıran bayrak hareketi

Tekvandocu Selen Gündüz'ün herkesi gururlandıran bayrak hareketi

18.02.2019 16:05

Dünya Tekwando Federasyonu tarafından düzenlenen WTF 4th President Cup G-2 şampiyonasında altın madalya kazanan milli tekvandocumuz Selen Gündüz bayrak hareketi ile gurulandırdı. Selen Gündüz, İran bayrağını Türk bayrağının önüne açmak isteyen sporcuya kibar bir hareketle öyle bir yanıt verdi ki, sosyal medyada olay yarattı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları