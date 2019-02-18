Tekvandocu Selen Gündüz'ün herkesi gururlandıran bayrak hareketi 18.02.2019 16:05

Dünya Tekwando Federasyonu tarafından düzenlenen WTF 4th President Cup G-2 şampiyonasında altın madalya kazanan milli tekvandocumuz Selen Gündüz bayrak hareketi ile gurulandırdı. Selen Gündüz, İran bayrağını Türk bayrağının önüne açmak isteyen sporcuya kibar bir hareketle öyle bir yanıt verdi ki, sosyal medyada olay yarattı.